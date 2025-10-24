Ричмонд
CNN: cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в США с официальным визитом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По информации собеседников телеканала, Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа для «обсуждения отношений между США и Россией». Источник «РИА Новости» также подтвердил, что глава РФПИ находится в США.

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в ближайшие недели на российско-американском саммите в Будапеште. 22 октября американский президент заявил, что встреча переносится, так как на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». В этот же день США ввели санкции против России, в том числе против нефтекомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».

