CNN: cпецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США

Президент РФ Владимир Путин и Дональд Трамп должны были встретиться в ближайшие недели на российско-американском саммите в Будапеште. 22 октября американский президент заявил, что встреча переносится, так как на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». В этот же день США ввели санкции против России, в том числе против нефтекомпаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».