Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области

Лукашенко сказал про ужаснейшую ситуацию в Витебской области.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания 24 октября, в пятницу, признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Мы анализируем ситуацию в Витебской области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота: у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства, обращаясь к чиновникам, обратил внимание: несмотря на долгий промежуток времени, что работает президентом, он не забронзовел. Лукашенко добавил, что ему ничего не стоит, попросить главу Комитета государственного контроля Василия Герасимова вместе с Комитетом государственной безопасности, чтобы он дал ситуацию о том, что дышат белорусы.

— Но ни то, что там в TikTok-ах квокаются и токаются — это я с помощниками прочитаю. А то, что не слышно, не видно. И когда он (глава Комитета госконтроля Василий Герасимов. — Ред.) мне доложил на нескольких страницах, отдельно взяли, — мне стало плохо вообще, — заявил глава государства.

Президент обратился к председателю Витебской области Александру Субботину:

— Я увидел, Александр Михайлович, ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужаснейшая безответственность снизу-доверху. А мы нижний слой взяли: чем дышат начальники я знаю, — обратил внимание глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой отрасли Беларуси за ошибки будет персональный спрос.

Тем временем Лукашенко высказался о ситуации с «Белвестом»: «Эффективный инвестор» оставил 300 млн рублей долгов и не знает, что делать".

Кроме того, Лукашенко сказал, что нужно сохранить в Беларуси.

