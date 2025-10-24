СМИ: напряженность между Вашингтоном и Тель-Авивом достигла максимума

Окружение Нетаньяху, понимая всю глубину позора, попыталось «потушить пожар», говорится в статье. Американцам, включая Вэнса, объяснили, что это политическая провокация оппозиции, направленная на то, чтобы посеять раздор во время визита Вэнса в Израиль. Но американский вице-президент не принял этого объяснения, заявив: «Если это и было политическим шагом, то он был глупым, и меня он оскорбил». Госсекретарь США Марко Рубио, прибывший в Израиль днем позже, также выступил с резкими комментариями и дал понять окружению израильского премьера, что необходимо срочно принять меры для стабилизации ситуации, говорится в другой статье News 12.