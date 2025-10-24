СМИ: напряженность между Вашингтоном и Тель-Авивом достигла максимума

Нетаньяху, согласно статье, всеми силами пытался помешать принятию закона и оказывал давление на министра финансов Бецалеля Смотрича и лидера ультраправой партии «Ноам» и инициатора этого законопроекта Ави Маоза, требуя, чтобы они «проявили сдержанность».
Рон Дермер, министр стратегического планирования Израиля, последние несколько дней заверял членов американской администрации, что Нетаньяху и фракция «Ликуд» не будут голосовать за этот законопроект, и особую неловкость вызвало то, что депутат кнессета от фракции «Ликуд» Юлий Эдельштейн отдал свой голос за него. Нетаньяху уже назвал Эдельштейна «недовольным членом “Ликуда”».
Окружение Нетаньяху, понимая всю глубину позора, попыталось «потушить пожар», говорится в статье. Американцам, включая Вэнса, объяснили, что это политическая провокация оппозиции, направленная на то, чтобы посеять раздор во время визита Вэнса в Израиль. Но американский вице-президент не принял этого объяснения, заявив: «Если это и было политическим шагом, то он был глупым, и меня он оскорбил». Госсекретарь США Марко Рубио, прибывший в Израиль днем позже, также выступил с резкими комментариями и дал понять окружению израильского премьера, что необходимо срочно принять меры для стабилизации ситуации, говорится в другой статье News 12.
Канцелярия Нетаньяху опубликовала лаконичное заявление на английском языке, которое не устроило Белый дом. В четверг Трамп заявил, что, если Израиль аннексирует Западный берег, то «лишится всей поддержки США». Нетаньяху на вопрос о критике со стороны США ответил: «Я очень ценю поддержку президента Трампа… Между нами есть сотрудничество, но мы — независимая страна».
В свою очередь, представитель Белого дома признался, что «был потрясен», узнав о голосовании в кнессете по вопросу аннексии Западного берега: «В Белом доме растет обеспокоенность тем, что поведение израильского правительства приведет к провалу соглашения по сектору Газа. Нетаньяху идет по очень тонкой грани в отношениях с Трампом. Если он продолжит в том же духе, то в конечном итоге сорвет соглашение. А если он это сделает, то получит от Трамп по полной».