Сотрудникам свердловского избиркома повысили зарплату

Так, председателю, заместителю председателя и секретарю повысили зарплату на десять тысяч рублей. На остальных 107 служащих Избиркома теперь будут выделять 2 103 780 рублей в месяц. Это на 100 тысяч рублей больше, чем было до этого. На содержание дополнительных 17 служащих, не включенных в штат ведомства, будут выделять 529,7 тысячи рублей вместо 506,8 тысячи рублей.