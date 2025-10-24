Ричмонд
Сотрудникам свердловского избиркома повысили зарплату

В Свердловской области подняли зарплату сотрудникам избиркома.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области подняли зарплату сотрудникам региональной избирательной комиссии. Соответствующее постановление 23 октября 2025 года подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Так, председателю, заместителю председателя и секретарю повысили зарплату на десять тысяч рублей. На остальных 107 служащих Избиркома теперь будут выделять 2 103 780 рублей в месяц. Это на 100 тысяч рублей больше, чем было до этого. На содержание дополнительных 17 служащих, не включенных в штат ведомства, будут выделять 529,7 тысячи рублей вместо 506,8 тысячи рублей.

Напомним, что с 1 октября 2025 года зарплату проиндексировали некоторым работникам муниципальных учреждений. Оплату труда повысили на 4,5% повысили отдельным категориям бюджетников.