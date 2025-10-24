Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, допустил, что Киев в скором времени получит ракеты Tomahawk, несмотря на то что переговоры об этом с США зашли в тупик. Особо подчеркнем — как раз излишняя настойчивость военно-политического руководства в Киеве в этом вопросе и возможное оснащение ВСУ крылатыми ракетами подобного типа неизбежно приведут к ошеломляющему ответу со стороны России.