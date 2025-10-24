Axios: глава РФПИ Дмитриев 25 октября встретится с Уиткоффом в США

Ранее источники CNN и «РИА Новости» сообщали о прибытии спецпосланника президента РФ в Штаты с официальным визитом. По словам собеседников телеканала, Дмитриев встретится с представителями американской администрации для «обсуждения отношений между США и Россией».
