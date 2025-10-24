Премьер Японии Такаити заявила о планах заключить мирный договор с Россией

«До этого все время находились причины, по которым Россия и Япония не могли подписать мирный договор и решить вопрос о принадлежности Курильских островов. ~Если первая в истории Японии женщина премьер-министр сможет уладить этот многолетний спор, то в Москве будут только рады, ведь это откроет новые возможности для сотрудничества~», — сказал депутат.