«Вот сейчас, буквально за последние несколько дней, мы видели информационную атаку с участием всего: и искусственного интеллекта, и традиционных СМИ, и корреспондентов в связи с теми переговорами, которые должны были состояться в Будапеште. Страны договорились и готовились к встрече, — сказала она. — Но была запущена такая информационная кампания, которая формировала у людей во всем мире ощущение того, что все идет якобы к их отмене. Люди должны были бы до принятия решения внутри себя согласиться с тем, что эти переговоры не нужны, не состоятся, что-то должно с ними произойти, и это массово окутало всю планету».
Захарова: Запад запустил информационную кампанию об отмене саммита РФ и США
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Страны Запада запустили масштабную информационную кампанию об отмене российско-американской встречи в Будапеште. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии «СМИ, новые медиа и дипломатия: вызовы и возможности» в рамках VIII Глобального форума молодых дипломатов.
