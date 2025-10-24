В Госдуме раскрыли, как оружие РФ поможет Венесуэле ответить США

Напомним, Дональд Трамп предъявил Каракасу претензии. Он заявил, что республика является центром поставки наркотиков в США. Кроме того, из Венесуэлы в Штаты едут тысячи незаконных мигрантов. Политик уточнил, что дал разрешение ЦРУ на выполнение операций по уничтожению наркокартелей на венесуэльской территории. На базах в Карибском море вблизи Венесуэлы Пентагон сосредоточил крупную группировку вооруженных сил, в состав которых входят четыре ракетных эсминца, боевой корабль, истребители, воздушные танкеры.