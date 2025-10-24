В Госдуме раскрыли, как оружие РФ поможет Венесуэле ответить США

Днем ранее стало известно о планах США о проведении наземной военной операции в Венесуэле. О кампании против наркокартелей в Боливарианской Республике заявил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что намерен официально объявить войну южноамериканскому государству, как только получит одобрение Конгресса, пишет «Инфо 24».
Максим Иванов выразил надежду, что хозяин Белого дома одумается и Вашингтон не будет воевать с Каракасом. Депутат считает, что если конфликт все же возникнет, что он приведет к негативным для Штатов последствиям.
«Если армия США вторгнется в Венесуэлу, то она неизбежно будет нести потери, которые вызовут недовольство со стороны американцев, что обернётся серьёзными внутриполитическими проблемами для Белого дома», — объяснил парламентарий.
По словам депутата, Каракас, в случае американской агрессии, сможет дать достойный ответ. Армия республики имеет на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы российского производства и другую технику РФ. Иванов уверен, что венесуэльские вооруженные силы способны отразить атаки американских военных.
«Я думаю, что российское оружие, которое уже есть в распоряжении армии Венесуэлы, сыграет серьёзную роль, позволив отразить возможную агрессию Трампа, благодаря чему вторжение США не останется безнаказанным», — резюмировал депутат.
Напомним, Дональд Трамп предъявил Каракасу претензии. Он заявил, что республика является центром поставки наркотиков в США. Кроме того, из Венесуэлы в Штаты едут тысячи незаконных мигрантов. Политик уточнил, что дал разрешение ЦРУ на выполнение операций по уничтожению наркокартелей на венесуэльской территории. На базах в Карибском море вблизи Венесуэлы Пентагон сосредоточил крупную группировку вооруженных сил, в состав которых входят четыре ракетных эсминца, боевой корабль, истребители, воздушные танкеры.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил, что ВС республики имеют на вооружении пять тысяч ракетных комплексов «Игла-С». Он заверил, что эта техника позволит отразить нападение со стороны США.