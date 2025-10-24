Молдова застряла в «украинском пакете»: ЕС снова отложил начало переговоров о вступлении в союз — «жертва евроинтеграции по соседству»

Из «выводов» заседания Европейского совета от 23 октября: «Европейский совет высоко оценивает твердую приверженность властей Республики Молдова принципам обеспечения целостности недавнего избирательного процесса и принятия ими эффективных мер по обеспечению свободных и справедливых выборов, несмотря на продолжающиеся гибридные действия России по подрыву демократических институтов страны. Европейский союз продолжит тесно сотрудничать с Республикой Молдова в целях повышения устойчивости и стабильности страны и будет стремиться извлечь уроки из ее опыта. Европейский совет подтверждает неизменную поддержку ЕС Республики Молдова на пути к присоединению и приветствует значительный прогресс, достигнутый к настоящему времени. Европейский совет призывает Республику Молдова, Совет и Комиссию продолжить работу над процессом присоединения в соответствии с подходом, основанным на заслугах. Кластер “Основные принципы” будет открыт первым и закрыт последним, а кластеры будут открыты по мере выполнения условий, в соответствии с методологией расширения. Европейский совет положительно оценивает оценку Комиссии о том, что кластеры “Основные принципы”, “Внутренний рынок” и “Внешние отношения” готовы к открытию».