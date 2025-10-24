Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова застряла в «украинском пакете»: ЕС снова отложил начало переговоров о вступлении в союз — «жертва евроинтеграции по соседству»

На саммите Евросоюза лидеры так и не приняли решение о начале переговоров с Молдовой.

Источник: Комсомольская правда

На очередном заседании совета глав государств и правительств ЕС в очередной раз не принято решение о начале переговоров с Молдовой.

Молдова идет в одном «пакете» с Украиной, а против начала переговоров с Украиной выступает Венгрия. Отделять Молдову от Украины никто не собирается. Соответственно, в плане евроинтеграции Молдова выступает в роли попутной «жертвы» Украины, на это обратил внимание в своем ТГ-канале публицист Дмитрий Чубашенко.

Из «выводов» заседания Европейского совета от 23 октября: «Европейский совет высоко оценивает твердую приверженность властей Республики Молдова принципам обеспечения целостности недавнего избирательного процесса и принятия ими эффективных мер по обеспечению свободных и справедливых выборов, несмотря на продолжающиеся гибридные действия России по подрыву демократических институтов страны. Европейский союз продолжит тесно сотрудничать с Республикой Молдова в целях повышения устойчивости и стабильности страны и будет стремиться извлечь уроки из ее опыта. Европейский совет подтверждает неизменную поддержку ЕС Республики Молдова на пути к присоединению и приветствует значительный прогресс, достигнутый к настоящему времени. Европейский совет призывает Республику Молдова, Совет и Комиссию продолжить работу над процессом присоединения в соответствии с подходом, основанным на заслугах. Кластер “Основные принципы” будет открыт первым и закрыт последним, а кластеры будут открыты по мере выполнения условий, в соответствии с методологией расширения. Европейский совет положительно оценивает оценку Комиссии о том, что кластеры “Основные принципы”, “Внутренний рынок” и “Внешние отношения” готовы к открытию».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше