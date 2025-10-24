Ричмонд
Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема Мерца в Китае

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Отмена визита министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля в Китай является «внешнеполитической катастрофой» для правительства канцлера Фридриха Мерца. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Источник: Reuters

Издание напомнило, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не совершил визит в Китай после вступления в должность. При этом, по информации газеты, «в календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни» для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. «Однако, по слухам, [лидер КНР] Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — утверждается в статье.

Die Welt полагает, что теперь Мерца и Вадефуля ожидают неспокойные времена. «Не только автомобильная промышленность даст канцлеру ясно понять, что последнее, в чем она сейчас нуждается, — это выяснение отношений с Китаем», — пишет газета. По оценке издания, критики в рядах Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС также могут поставить под вопрос «управленческое искусство» главы правительства ФРГ, учитывая, что предшественники Мерца на посту канцлера — как Олаф Шольц, так и Ангела Меркель — придерживались другой стратегии в отношении Пекина.

24 октября Вадефуль отложил визит в Китай, который должен был состояться в ближайшие дни. В ведомстве пояснили, что «китайская сторона не смогла подтвердить какие-либо встречи, помимо встречи с министром иностранных дел Китая».

