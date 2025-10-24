Die Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для приема Мерца в Китае

Издание напомнило, что Мерц уже почти полгода возглавляет правительство ФРГ, но до сих пор ни разу не совершил визит в Китай после вступления в должность. При этом, по информации газеты, «в календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни» для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. «Однако, по слухам, [лидер КНР] Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — утверждается в статье.