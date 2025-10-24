В США мужчину обвинили в продаже России секретов киберразведки на $1,3 млн

В США бывшего топ-менеджера оборонного гиганта L3Harris обвинили в работе на Россию. По данным следствия, речь идет о продаже восьми коммерческих тайн, связанных с инструментами для киберразведки. Об этом сообщает агенство Reuters.
С апреля 2022 по июнь 2025 года Питер Уильямс похищал коммерческие тайны у двух неназванных компаний и заработал на этом $1,3 млн. Теперь прокуратура добивается конфискации его активов, среди которых дом в Вашингтоне и предметы роскоши, включая дорогие часы и ювелирные украшения.
Как пишет Reuters, ссылаясь на британские бизнес-реестры, Питер Уильямс занимал пост генерального директора компании L3Harris Trenchant с октября 2024 года до своей отставки 21 августа 2025 года. Указано, что он является гражданином Австралии и резидентом США.
L3Harris Trenchant — это подразделение американского оборонного гиганта L3Harris. Компания позиционирует себя как «доверенный и непубличный партнер», который поставляет продукты и услуги в сфере кибербезопасности правительствам, оборонным ведомствам и спецслужбам стран-союзников США.
Как отмечает Reuters, утечка подобных киберинструментов открывает возможности для атак на американские федеральные системы и позволяет противникам США усилить свою защиту.