В США мужчину обвинили в продаже России секретов киберразведки на $1,3 млн

С апреля 2022 по июнь 2025 года Питер Уильямс похищал коммерческие тайны у двух неназванных компаний и заработал на этом $1,3 млн. Теперь прокуратура добивается конфискации его активов, среди которых дом в Вашингтоне и предметы роскоши, включая дорогие часы и ювелирные украшения.