Политолог оценил риск начала войны между Китаем и США

По мнению собеседника издания, Вашингтон считает Пекин главной военной угрозой, опасность которой выше, чем со стороны России, а военная мощь Китая вызывает страх Пентагона. Политолог уточнил, что конфликт между двумя державами возможен из-за Тайваня, который пользуется поддержкой США в попытках декларации своей независимости. Мизин добавил, что в США считают, что в настоящее время противостояние РФ и Украины играет на пользу КНР, пишет «Лента.ру».
«Тут встает проблема Тайваня, в связи с чем, говорят американцы, Китай очень заинтересован в продолжении конфликта на Украине, так как это отвлекает США от поддержки Тайваня, но я думаю, что прямой военный конфликт совершенно невозможен», — объяснил эксперт.
Мизин считает, что между Пекином и Вашингтоном напряжение достигло опасного уровня, но все же страны удержатся от вступления в открытый военный конфликт. Одним из сдерживающих факторов, по словам политолога, станет риск применения одной или обеими сторонами ядерного оружия.
Ранее помощник главы Пентагона по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди Крис Ли на страницах газеты The New York Times выразили мнение, что Пекин и Вашингтон находятся в шаге от военного конфликта. Такое предположение эксперты сделали на основе наблюдений за происшествиями в районе Тайваня с участием американских и китайских военных. По оценке собеседников NYT, столкновения между военнослужащими способны перерасти в полноценный военный конфликт и даже привести к Третьей мировой войне, так как стороны не создали совместную систему безопасности на случай кризисных ситуаций.