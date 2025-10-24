Политолог оценил риск начала войны между Китаем и США

Ранее помощник главы Пентагона по национальной и глобальной безопасности Эрик Розенбак и научный сотрудник Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди Крис Ли на страницах газеты The New York Times выразили мнение, что Пекин и Вашингтон находятся в шаге от военного конфликта. Такое предположение эксперты сделали на основе наблюдений за происшествиями в районе Тайваня с участием американских и китайских военных. По оценке собеседников NYT, столкновения между военнослужащими способны перерасти в полноценный военный конфликт и даже привести к Третьей мировой войне, так как стороны не создали совместную систему безопасности на случай кризисных ситуаций.