Главные новости за неделю 20−24 октября 2025 года

Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Кроме того, на этой неделе Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками», где компаниям принадлежит 50% и более.