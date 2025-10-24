Ричмонд
Главные новости за неделю 20−24 октября 2025 года

Итоги недели с 20 по 24 октября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 20 по 24 октября 2025 года.

Путин прокомментировал заявление Трампа о саммите в Венгрии

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп имел в виду перенос саммита в Будапеште, а не его отмену. Глава государства отметил, что и сама встреча, и место проведения саммита были предложены американской стороной.

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. В сообщении регулятора отмечалось, что «устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год». Это решение совпало с прогнозом большинства аналитиков: они ожидали, что регулятор сделает именно такой шаг.

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России

Источник: Reuters

Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансовых ограничений и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Кроме того, на этой неделе Минфин США выдал лицензию на сворачивание операций с «Роснефтью», ЛУКОЙЛом и их «дочками», где компаниям принадлежит 50% и более.

Саркози поместили в тюрьму Санте

Источник: Reuters

21 октября экс-президент Франции Николя Саркози, осужденный делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже. Перед отъездом у дома экс-президента собрались люди, пришедшие поддержать Саркози: они держали в руках флаги Франции с надписями — например, «Николя, возвращайся скорее!».

Взрыв на заводе в Копейске унес жизни 12 человек

Источник: Александр Чирков/ТАСС

Об этом в пятницу сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, отметив, что спасатели продолжают искать еще 11 человек. Глава региона уточнил, что 29 пострадавших находятся под присмотром врачей. Взрыв на одном из промышленных предприятий в Копейске произошел 22 октября.

