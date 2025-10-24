Bloomberg назвал «ястреба», который подтолкнул Трампа к новым санкциям

По сведениям источников The Wall Street Journal, американский президент рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, его решение поддержали Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Госсекретарь на фоне санкций против российских нефтяных компаний и отмены встречи Трампа с Путиным в Будапеште (российский президент говорил об отсрочке) заявил о заинтересованности Вашингтона в переговорах с Москвой.