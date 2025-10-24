СМИ: Трамп может отдать приказ о похищении Николаса Мадуро для привлечения его к суду в США

В ответ на «признание» Трампа Мадуро напомнил, что ЦРУ на протяжении последних 26 лет проводят операции в его стране, и добавил, что за всеми переворотами в Латинской Америке стоит именно это разведывательное ведомство. Сам Трамп не стал комментировать возможное участие ЦРУ в попытках свержения Мадуро, за поимку которого США ранее назначили награду в 50 млн долларов. «Разве не было бы нелепо отвечать на этот вопрос?» — сказал он.
Как пишет британский сайт ВВС*, многие в Латинской Америке относятся к ЦРУ с большим подозрением из-за долгой истории тайных вмешательств, попыток смены режимов и поддержки бывших военных диктатур правого толка, особенно в Чили и Бразилии. Нед Прайс, заместитель представителя США при ООН, бывший старший аналитик ЦРУ и старший советник Госдепартамента, сказал, что тайные действия ЦРУ могут принимать «множество форм».
Это могут быть информационные операции, диверсионные операции, финансирование оппозиционных партий. Это может привести к свержению режима. Есть много вариантов, как низкопробных, так и высококлассных.
Это может включать в себя использование агентов для поиска подозреваемых в торговле людьми внутри Венесуэлы. По определению самих США, это может касаться и Мадуро. Кристофер Сабатини, старший научный сотрудник по Латинской Америке в аналитическом центре Chatham House**, говорит, что сотрудники ЦРУ могут попытаться похитить Мадуро и некоторых его ключевых помощников, чтобы привлечь их к ответственности в США.
Британская газета Financial Times тоже не исключает такую версию. Военные эксперты рассказали изданию, что для проведения подобной операции США могут использовать коммандос (оперативники подразделения специального назначения, подготовленные для проведения диверсионных, разведывательных и рейдовых операций в тылу противника. — Прим. ред.).
Тем не менее самой большой опасностью для США станут непредвиденные последствия такой операции. Сместить Мадуро — лишь первый шаг, сложность состоит в том, чтобы затем обеспечить «беспроблемную» передачу власти в Венесуэле «истинным победителям» прошлогодних президентских выборов, которых поддерживает Вашингтон.
Как напоминает FT, опыт США в этих вопросах после проведенных военных действий печален. Если операция ЦРУ не увенчается успехом, то к власти в Венесуэле могут прийти «радикальные элементы», например министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, который уже временно исполнял обязанности президента во время попытки государственного переворота в 2002 году. А это, по мнению газеты, может только укрепить позиции Мадуро еще на 10 лет.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен
** Chatham House внесен в список нежелательных организацией, его деятельность на территории РФ запрещена