СМИ: Трамп может отдать приказ о похищении Николаса Мадуро для привлечения его к суду в США

В ответ на «признание» Трампа Мадуро напомнил, что ЦРУ на протяжении последних 26 лет проводят операции в его стране, и добавил, что за всеми переворотами в Латинской Америке стоит именно это разведывательное ведомство. Сам Трамп не стал комментировать возможное участие ЦРУ в попытках свержения Мадуро, за поимку которого США ранее назначили награду в 50 млн долларов. «Разве не было бы нелепо отвечать на этот вопрос?» — сказал он.