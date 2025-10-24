Ричмонд
За новым пакетом санкций ЕС последуют жесткие шаги России, заявила Захарова

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Россия даст ответ на очередной санкционный «пакет» Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг отметила, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против Российской Федерации.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный “пакет” Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.

В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

