СМИ: израильский министр Смотрич извинился перед Саудовской Аравией

«Если Саудовская Аравия предложит нам нормализацию отношений в обмен на создание Палестинского государства… то пусть продолжают кататься на верблюдах по саудовской пустыне. А мы тем временем продолжим развивать нашу экономику, общество и государство так, как мы умеем это делать. Государство Израиль остается государством во всех своих границах, и оно никогда не допустит создание Палестинского государства», — сказал Смотрич.
Его замечания, как пишет издание 24 News, прозвучали на фоне возобновившихся дискуссий о расширении Соглашений Авраама с целью включения в них Саудовской Аравии. Эр-Рияд сделал создание Государства Палестина ключевым условием для любого соглашения о нормализации отношений с Израилем, отмечает издание.
Лидер оппозиции Яир Лапид позже осудил высказывания Смотрича о Саудовской Аравии:
Обращаюсь к нашим друзьям в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке, я хочу сказать, что Смотрич не представляет Государство Израиль.
Бывший министр обороны и лидер политического альянса «Кахоль Лаван» Бенни Ганц также раскритиковал высказывания Смотрича, назвав их «безответственными и наносящими ущерб». По мнению Ганца, слова Смотрича в адрес Саудовской Аравии «указывают на его невежество и непонимание своей роли как высокопоставленного члена правительства Израиля».
Позже Смотрич лаконично извинился за свое «оскорбительное высказывание» о Саудовской Аравии, добавив, что он ожидает, что саудовцы «не будут отказывать евреям в правах на их историческую родину»: «Мое заявление о Саудовской Аравии, безусловно, не имело успеха, и я сожалею о нанесенной обиде. В то же время, я ожидаю, что саудовцы не будут отрицать наследие, традиции и права еврейского народа на его историческую родину в Иудее и Самарии, а также установят с нами истинный мир».