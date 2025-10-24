Ричмонд
СМИ: израильский министр Смотрич извинился перед Саудовской Аравией

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич на конференции в четверг резко отверг идею увязки нормализации отношений с Саудовской Аравией с созданием Палестинского государства, назвав суверенитет Израиля «последним испытанием». После этого на него обрушился шквал критики, и к вечеру министр вынужден был принести извинения Саудовской Аравии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Если Саудовская Аравия предложит нам нормализацию отношений в обмен на создание Палестинского государства… то пусть продолжают кататься на верблюдах по саудовской пустыне. А мы тем временем продолжим развивать нашу экономику, общество и государство так, как мы умеем это делать. Государство Израиль остается государством во всех своих границах, и оно никогда не допустит создание Палестинского государства», — сказал Смотрич.

Его замечания, как пишет издание 24 News, прозвучали на фоне возобновившихся дискуссий о расширении Соглашений Авраама с целью включения в них Саудовской Аравии. Эр-Рияд сделал создание Государства Палестина ключевым условием для любого соглашения о нормализации отношений с Израилем, отмечает издание.

Лидер оппозиции Яир Лапид позже осудил высказывания Смотрича о Саудовской Аравии:

Обращаюсь к нашим друзьям в Саудовской Аравии и на всем Ближнем Востоке, я хочу сказать, что Смотрич не представляет Государство Израиль.

Яир Лапид
лидер оппозиции в кнессете

Бывший министр обороны и лидер политического альянса «Кахоль Лаван» Бенни Ганц также раскритиковал высказывания Смотрича, назвав их «безответственными и наносящими ущерб». По мнению Ганца, слова Смотрича в адрес Саудовской Аравии «указывают на его невежество и непонимание своей роли как высокопоставленного члена правительства Израиля».

Он добавил, что Израиль «заслуживает правительства, свободного от экстремистов, в котором министры ставят во главу угла будущее страны, а не лайки в социальных сетях».

Позже Смотрич лаконично извинился за свое «оскорбительное высказывание» о Саудовской Аравии, добавив, что он ожидает, что саудовцы «не будут отказывать евреям в правах на их историческую родину»: «Мое заявление о Саудовской Аравии, безусловно, не имело успеха, и я сожалею о нанесенной обиде. В то же время, я ожидаю, что саудовцы не будут отрицать наследие, традиции и права еврейского народа на его историческую родину в Иудее и Самарии, а также установят с нами истинный мир».

