СМИ: израильский министр Смотрич извинился перед Саудовской Аравией

Позже Смотрич лаконично извинился за свое «оскорбительное высказывание» о Саудовской Аравии, добавив, что он ожидает, что саудовцы «не будут отказывать евреям в правах на их историческую родину»: «Мое заявление о Саудовской Аравии, безусловно, не имело успеха, и я сожалею о нанесенной обиде. В то же время, я ожидаю, что саудовцы не будут отрицать наследие, традиции и права еврейского народа на его историческую родину в Иудее и Самарии, а также установят с нами истинный мир».