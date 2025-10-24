Ричмонд
Лукашенко сказал, кто шьет ему обувь

Лукашенко раскрыл, какой белорусский бренд шьет ему обувь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области сказал, кто шьет ему обувь. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства прокомментировал ситуацию с холдингом «Белвест» (подробнее мы писали здесь) и упомянул еще одну белорусскую компанию — «Марко». Он уточнил, что там работает нормальный директор. Речь, вероятно, про основателя компании Николая Мартынова.

— Даже президенту шьет ботинки, — заметил Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил директора предприятия «Марко» и добавил, что носит ботинки. Лукашенко добавил: когда у него спрашивают главы государств про ботинки, то он говорит, что шьют белорусы.

— «Да не может быть!» Я говорю: «Да, “Марко”. Снимаю ботинок, показываю: ты (обращаясь к директору предприятия “Марко”. — Ред.) там мне написал “Марко”, бирку свою наклеил, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что делает бесплатную рекламу бренду.

Ранее основатель Marko Николай Мартынов сказал, что требовали от белорусов украинские партнеры.

Также Мартынов заявил, что Беларуси и России нужно 350 — 400 миллионов пар обуви в год.

А еще владелец обувной компании «Марко» рассказал, чем занимаются его дети: «Не пошли по пути “купи-продай”.

Вместе с тем Николай Мартынов говорил в интервью: «Стал успешным бизнесменом, чтобы у моих детей было не такое детство, как у меня!».

