Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине

Bloomberg также пишет, что в Европе становится все более актуальным поиск нового финансирования для Украины. Военная помощь значительно сократилась после того, как США заявили, что больше не будут оплачивать поставки оружия Киеву, что подтолкнуло европейских союзников к поиску альтернатив. Решение о возможном использовании замороженных российских активов для финансирования помощи отложено до декабрьского саммита ЕС.