Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США не стали присоединяться к заявлению ООН по Украине

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты воздержались от того, чтобы присоединяться к совместному заявлению Украины и западных стран, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Заявление в день ООН было зачитано журналистам представителем украинского постпредства в штаб-квартире всемирной организации, к нему присоединились 45 стран, в том числе Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия и ряд европейских государств, в числе которых Германия, Франция, Словакия, а также Евросоюз как объединение.

Согласно тексту заявления, присоединившиеся к нему страны выступают за территориальную целостность Украины в границах и немедленный отвод российских войск.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше