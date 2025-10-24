США не стали присоединяться к заявлению ООН по Украине

Заявление в день ООН было зачитано журналистам представителем украинского постпредства в штаб-квартире всемирной организации, к нему присоединились 45 стран, в том числе Австралия, Грузия, Канада, Новая Зеландия и ряд европейских государств, в числе которых Германия, Франция, Словакия, а также Евросоюз как объединение.