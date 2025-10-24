Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания в Витебске 24 октября, в пятницу, обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку. Подробности приводит БелТА.
Глава государства, говоря про планы до 2030 года, сказал про необходимость не просто прописать планируемые показатели, но также расписать все по годам, чтобы была возможность проконтролировать процесс реализации обещанного.
— По годам равномерно разбить это. Сделал — получи. Не сделал — тогда спрос будет на всю катушку. Поэтому сначала результат дай, который обещал, а потом получи. Может, даже больше дадим. Я найду разными путями, резервы использую. Не сделал — до отворачивания головы. По-мужски, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко пояснил: чтобы это не было «хотелками», оно должно быть оцифровано и это должно быть обязательно. Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что готов рассматривать те или иные запросы и просьбы от Витебской области, однако все зависит от результатов развития названного региона.
По словам президента, сегодня все должны собраться «в кучу и сделать доброе дело». Он отметил: если удастся вытащить Витебскую область, то некуда будет деваться Гомельской и Могилевской областям.
— Мы вывернем Витебскую область наизнанку. И поддержку вы получите финансовую, какую-то организационную и другую только тогда, когда вы убедите правительство, а они меня. Я тогда на это пойду. Если нет, и шага не сделаю, — акцентировал внимание глава государства.
