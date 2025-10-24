Премьер-министр Бельгии Вевер отверг критику по активам РФ

«Мы получаем такие отзывы от украинцев… [и] от министерства финансов США, которые звонят нам и спрашивают: “А как же налоговые отчисления? Вы наживаетесь на войне”. Это не они сами придумали — это коллеги, которые злословят у нас за спиной. Это не очень приятно», — заявил глава правительства Бельгии.