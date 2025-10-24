Bloomberg: мирное соглашение по Украине должно включать три гарантии

По мнению Ставридиса, Украине необходимо гарантировать, что российский Черноморский флот не будет пытаться блокировать торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений. До начала боевых действий в 2022 году Украина, как напоминает автор, была «житницей Европы», поэтому в любом мирном соглашении следует оговаривать ее возможности экспортировать пшеницу и другие товары через черноморские порты, отмечает Ставридис.