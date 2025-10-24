Ричмонд
Bloomberg: мирное соглашение по Украине должно включать три гарантии

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, экс-командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, в статье для Bloomberg изложил три гарантии, которые должен получить Киев в рамках сделки «территория в обмен на мир».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Он считает, что Запад должен разработать для Украины гарантии на основе «косовского прецедента», говорится в статье. В конце 1990-х годов западные страны предоставили такие гарантии Косово после завершения войны с Сербией. По мнению адмирала, для разработки гарантий следует рассматривать три сферы военных действий: море, сушу и воздух.

Море

По мнению Ставридиса, Украине необходимо гарантировать, что российский Черноморский флот не будет пытаться блокировать торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений. До начала боевых действий в 2022 году Украина, как напоминает автор, была «житницей Европы», поэтому в любом мирном соглашении следует оговаривать ее возможности экспортировать пшеницу и другие товары через черноморские порты, отмечает Ставридис.

Для этого надо обеспечить постоянное присутствие военно-морских сил стран НАТО на базах, включая два-три эсминца или фрегата, столько же тральщиков и соответствующее воздушное прикрытие, в том числе морские патрульные самолеты дальнего радиуса действия, например американские P-8 Poseidon.

Как предполагает Ставридис, этот контингент можно расположить в портах НАТО в Румынии, Болгарии или Турции.

Экс-главком НАТО напоминает, что примерно то же самое альянс сделал 26 лет назад для защиты Косово: он дислоцировал морскую оперативную группу в Адриатическом море, чтобы гарантировать, что Сербия не сможет получать оружие морским путем.

Воздух

В этой гарантии, по мнению бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО, необходимо продумать как наступательный, так и оборонительный аспекты.

Он считает, что над оставшейся территорией Украины следует установить бесполетную зону, которую обеспечат силы НАТО и украинские ВВС.

Ставридис поясняет, что истребители F-16, количество которых на Украине растет благодаря европейским союзникам, позволят добиться оперативной совместимости ВВС НАТО и Украины. Штаб ВВС, на взгляд Ставридиса, можно расположить на авиабазе альянса в немецком Рамштайне, где можно разместить 40−50 самолетов, включая патрульные истребители и авиационные комплексы радиообнаружения и наведения AWACS.

Что касается наступательного компонента «воздушной гарантии», то, как пишет автор, необходимо усилить ракетный арсенал Украины за счет американских Tomahawk.

Ставридис указывает, что в Косово также была установлена бесполетная зона и применялись крылатые ракеты против целей в Сербии, в том числе против Министерства обороны в Белграде.

Суша

Гарантии безопасности на суше обеспечить сложнее, чем другие, признает адмирал. Так как Москва выступает категорически против размещения сил НАТО на Украине, то «коалиции желающих» следует собрать как минимум 10 000 солдат стран НАТО, которые будут действовать под своими национальными флагами.

В первую очередь можно привлечь военнослужащих Польши, Финляндии, Швеции и стран Балтии. Они, по мнению автора, могут действовать под командованием польского генерала и дислоцироваться вдоль новой границы.

Ставридис напоминает, что в Косово изначально действовала миссия НАТО численностью примерно 17 000 военнослужащих. Сейчас их осталось несколько тысяч, так как мир между Косово и Сербией сохраняется.

Также экс-главком НАТО предлагает обеспечить Киеву киберзащиту от потенциальных гибридных атак, причем такую кибергруппу, на взгляд автора, должны возглавить США. Кроме того, Киев должен получить постоянный доступ к системам ведения наземной войны: артиллерии, танкам, минам и другим средствам.

В заключение Ставридис подчеркивает, что только с таким пакетом гарантий Украина сможет рассмотреть сделку «территория в обмен на мир». При этом он признает неизбежность того, что Украина не сможет вернуть территории, занятые Россией.

