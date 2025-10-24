Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать прямой диалог России и США

НЬЮ-ЙОРК, 24 окт — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что видит очень большое количество попыток со стороны Европы и Британии сорвать любой прямой диалог России и США.

Источник: © РИА Новости

«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии, сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента (РФ Владимира) Путина и президента (США Дональда) Трампа… Эти попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна», — сказал Дмитриев.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше