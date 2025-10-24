Дмитриев заявил о попытках ЕС сорвать прямой диалог России и США

«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии, сорвать любой прямой диалог России и США, любой прямой диалог президента (РФ Владимира) Путина и президента (США Дональда) Трампа… Эти попытки тех людей, которые хотят продлить украинский конфликт, связаны с тем, что экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна», — сказал Дмитриев.