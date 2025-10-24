Ричмонд
Рубио: «Хамас» не будет управлять Газой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Хамас» «не может участвовать в управлении Газой в будущем». Агентство ООН по делам палестинских беженцев также не должно играть никакой роли в управлении анклавом, поскольку оно представляет собой «филиал “Хамаса”», заявил Рубио.

Источник: AP 2024

Политик добавил, что в Газе будет создана международная стабилизационная сила, наделенная широкими полномочиями по контролю за безопасностью внутри сектора. «Многие страны уже предложили принять участие. Но, разумеется, при формировании этой силы в нее должны войти те страны, с которыми Израиль чувствует себя комфортно», — заявил Рубио, выступая на пресс-конференции в Израиле (цитата по The Guardian).

Израиль и «Хамас» договорились остановить огонь 10 октября. После этого стороны несколько раз обвинили друг друга в нарушении соглашений. США заявили об угрозе срыва мирных договоренностей из-за действий «Хамаса», но палестинское движение отвергло обвинения.

