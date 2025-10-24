Разминирование сектора Газа может занять до 30 лет

По данным пресс-службы администрации сектора, под руинами разрушенных зданий, в завалах на улицах населенных пунктов в настоящее время находится не менее 20 тыс. взрывоопасных предметов, включая артиллерийские снаряды, мины, бомбы и ракеты, запущенные израильской армией по Газе. Все неразорвавшиеся снаряды «представляют реальную опасность как для местных жителей, возвращающихся в свои дома, так и для рабочих и специалистов, которые будут заняты разбором завалов в населенных пунктах сектора», — отметили в пресс-службе.