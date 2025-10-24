«Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову». Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания в Витебске, которое состоялось в пятницу, 24 октября, назвал кошмаром ситуацию с падежом скота в Беларуси. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства, говоря про падеж скота, отметил, что за период с января по сентябрь 2025 года Витебская область прибавила 40%, а рост к уровню прошлого года составил 140%.
— За январь — сентябрь по республике падеж составил 108 тысяч голов. Сколько было бы мяса, молока? В целом ниже уровня прошлого года на 5%. Рост падежа отмечен в 51 районе страны, в 13 из них — рост в полтора и более раз. Практически везде идет превышение норм, утвержденных Минсельхозпродом, — отметил президент Беларуси.
Александр Лукашенко отреагировал на то, что были придуманы какие-то нормы падежа. Он заметил, обращаясь к чиновникам, что никогда в этом плане на них не давил.
— Вы сели, вместе с учеными вывели эти «обоснованные нормативы». Утвердили. А почему не выполняете? Вы же сами себе придумали задание. Почему не выполняете? Как я при этом должен реагировать на это? — обратил внимание глава государства.
По его словам, значительный рост падежи допустили две области: Витебская (16 000 голов) и Гродненская (15 000 голов).
— Поразительно. Генерал возглавляет (председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. — Ред.), который уже по многим направлениям начинает меня настораживать, — заявил президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что это в том числе «косяки» прежнего руководителя области Владимира Караника, который сейчас возглавляет Национальную академию наук. По словам главы государства, безобразия в Витебской области, о которых с фото ему докладывал Комитет государственного контроля, характерны для всей Беларуси. По этой причине на большом совещании присутствовали все главы областей.
— Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации. Слушайте, вы даже, хочется мне сказать по-крестьянски, забили на все. Мы же знаем все, о чем вы говорите. И ваши крестьяне. Кошмар, пьяные бабы, — извините, женщины, я не про вас говорю, с похмелья утром обсуждают, куда спрятать теленка, который растопырился (там навоз не убирали, скользко, пар, разодрался-разорвался), корову. Безобразия в Витебской области, о которых мне докладывали, вы занимаетесь этим и по сей день, хотя я вас предупредил публично, исходя из неплохого Оршанского района, — подчеркнул президент Беларуси.
