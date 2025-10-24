«Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову». Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси

— Вместо конкретной работы и пусть небольших, но реальных положительных сдвигов вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации. Слушайте, вы даже, хочется мне сказать по-крестьянски, забили на все. Мы же знаем все, о чем вы говорите. И ваши крестьяне. Кошмар, пьяные бабы, — извините, женщины, я не про вас говорю, с похмелья утром обсуждают, куда спрятать теленка, который растопырился (там навоз не убирали, скользко, пар, разодрался-разорвался), корову. Безобразия в Витебской области, о которых мне докладывали, вы занимаетесь этим и по сей день, хотя я вас предупредил публично, исходя из неплохого Оршанского района, — подчеркнул президент Беларуси.