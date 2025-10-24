Ричмонд
Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage

ПАРИЖ, 24 окт — РИА Новости. Франция «в ближайшие дни» поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи «коалиции желающих».

Источник: © РИА Новости

«Я хочу подтвердить, Владимир (Зеленский — ред.), что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage, и мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы», — сказал он. Видео со встречи опубликовано на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По его словам, Франция и ряд других стран планируют подтвердить и дополнительные инициативы. В чем именно они состоят, Макрон не уточнил.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

