Франция поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage

«Я хочу подтвердить, Владимир (Зеленский — ред.), что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage, и мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим некоторые дополнительные инициативы», — сказал он. Видео со встречи опубликовано на странице Елисейского дворца в соцсети X.
По его словам, Франция и ряд других стран планируют подтвердить и дополнительные инициативы. В чем именно они состоят, Макрон не уточнил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.