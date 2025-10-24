CNN сообщил о визите Дмитриева в США для переговоров с администрацией Трампа

«В свете последних событий, когда отношения между Россией и США стали не совсем понятны, визит такого практического политического деятеля, как Дмитриев, будет весьма своевременным. Я думаю, что он обсудит договоренности по инвестиционным программам, которые уже были достигнуты, и обсудит перспективы реализации договоренностей, которые обсуждались в Анкоридже», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».