Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть. Временным поверенным в делах Турции в Сирии тогда был назначен Бурхан Кёроглу.