Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция спустя 13 лет назначила посла в Дамаске

СТАМБУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД Турции Нух Йылмаз станет чрезвычайным и полномочным послом республики в Сирии. О его назначении со ссылкой на министра иностранных дел Хакана Фидана сообщил телеканал NTV.

Источник: Reuters

Йылмаз станет первым послом Турции в Сирии за 13 лет. В марте 2012 года турецкое посольство в Дамаске было закрыто и возобновило деятельность только в декабре прошлого года, когда в Сирии сменилась власть. Временным поверенным в делах Турции в Сирии тогда был назначен Бурхан Кёроглу.

Газета Cumhuriyet сообщает, что Йылмаз до перехода в МИД с 2013 по 2023 год работал в Национальной разведывательной организации Турции, которую в то время возглавлял Фидан.

Назначения послов в зарубежные страны осуществляются решениями президента Турции. Указ о назначении посла в Сирии турецкий лидер Тайип Эрдоган пока не подписал.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше