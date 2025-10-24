Лукашенко дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области 24 октября, в пятницу, дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы. Видеофрагмент разместил телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание, что не приехал в Витебскую область, чтобы запугать, и добавил:
— Мы с вами 30 лет работаем, вы знаете мои подходы. Коль вы меня не поняли, обманули, все будет ужесточено до предела.
Глава государства сказал, по какой схеме должны действовать чиновники на разных уровнях:
— После сегодняшней встречи председатели райисполкомов позвали главных специалистов и руководителей, довели им жесточайший этот разговор. Дали им до 7 ноября срок — у вас больше нет — навести железный порядок в хозяйствах.
Президент Беларуси заметил, что руководителям и специалистам необходимо собрать механизаторов, доярок и других работников. Вместе с тем он предупредил, что к 1 января, все что есть, должно быть вылизано и вычищено.
— Если у кого-то не хватает людей, — «Марко» и другие предприятия, НПЗ и так далее — шефство. Не надо денег — ничего. Люди приехали, сделали, восстановили. Будут подвижки, будет результат — приходите, я в стороне не останусь, — обратил внимание глава государства.
