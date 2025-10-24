Лукашенко дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы

— Если у кого-то не хватает людей, — «Марко» и другие предприятия, НПЗ и так далее — шефство. Не надо денег — ничего. Люди приехали, сделали, восстановили. Будут подвижки, будет результат — приходите, я в стороне не останусь, — обратил внимание глава государства.