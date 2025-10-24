В Хорватии вернут военную службу по призыву

Парламент Хорватии одобрил законопроект о возвращении в республике обязательной военной службы. Соответствующая информация опубликована в хорватском издании Novi list.
Согласно материалам издания, базовая военная подготовка будет продолжаться два месяца. Первый призыв планируется осуществить до конца 2025 года, а размещение первых призывников в казармах Книна, Слуня и Пожеги намечено на начало следующего года.
Отмечается, что на военные сборы будут направлять юношей, достигших 19-летнего возраста. Ежемесячное денежное содержание военнослужащих по призыву составит 1,1 тысячу евро.
Ранее, в начале октября, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль выступил с заявлением о необходимости возвращения обязательного призыва на военную службу в Германии. Дипломат отметил, что данный вопрос требует обсуждения с парламентскими фракциями.