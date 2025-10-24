В Индии отказались от заключения сделок с США «под дулом пистолета»

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Нью-Дели не заключит торговое соглашение с Вашингтоном под давлением, пишет Hindustan Times.
«Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или “под дулом пистолета”», — заявил Пиюш Гоял.
Он добавил, что Индия приняла факт введения в ее отношении пошлин, власти страны ищут способы решения этой проблемы. По словам Пиюша Гояла, в стране рассматривают новые рынки.
В августе сообщалось, что лидер США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25% на импорт из Индии. Тем самым размер тарифов на импорт индийских товаров достиг 50%.