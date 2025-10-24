Великобритания передаст Украине 5 тысяч ракет многоцелевого назначения

Великобритания направит Украине 5000 новых многоцелевых ракет в рамках расширения программы военной помощи. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, информацию приводят украинские СМИ.
Владимир Зеленский в пятницу встретился со Стармером. Он также сообщил, что показал ему украинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Великобритания планирует начать производство первой партии этих беспилотников для дальнейшего тестирования на Украине.
Также ранее сообщалось, что Франция пообещала Киеву истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster.
