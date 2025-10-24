Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для встречи Мерцем в Китае

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров к рассмотрению наиболее строгих мер в торговле с Китаем, который объявил о введении ограничений на экспорт стратегически важного сырья.