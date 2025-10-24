Ричмонд
Welt: Си Цзиньпин не нашел времени для встречи Мерцем в Китае

Китай отменил визит главы МИД Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, сообщает издание.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин не нашел времени в своем графике для приема канцлера Германии Фридриха Мерца в рамках его запланированной поездки в Китай.

«Си Цзиньпин в эти дни не смог найти времени для встречи с Мерцем», — отмечается в статье.

Издание сообщает, что китайская сторона также отменила визит главы внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля в Пекин, что расценивается как «катастрофа» в дипломатических отношениях между двумя странами. По мнению Welt, Мерца и Вадефуля ожидают сложные времена.

«Критики из СДПГ и — за кулисами — из партий ХДС/ХСС поставят под сомнение управленческие способности Мерца», — спрогнозировали журналисты.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита ЕС в Брюсселе призвал европейских лидеров к рассмотрению наиболее строгих мер в торговле с Китаем, который объявил о введении ограничений на экспорт стратегически важного сырья.

