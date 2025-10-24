Рютте: решение по Tomahawk могут принять только США

«Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны — члены НАТО». — заявил генсек, подчеркнув, что НАТО не может на это повлиять.
Он не дал ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может случиться.
Узнать больше по теме
