Рютте: решение по Tomahawk могут принять только США

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Решение о предоставлении Киеву крылатых ракет Tomahawk может принять только Вашингтон, НАТО не имеет полномочий в этом вопросе. Это признал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, отвечая на вопрос по итогам заседания «коалиции желающих», надеется ли он на передачу Украине Tomahawk в будущем.

Источник: Reuters

«Это решение, какое оружие передавать, могут принимать только сами страны — члены НАТО». — заявил генсек, подчеркнув, что НАТО не может на это повлиять.

Он не дал ответа на вопрос, считает ли он такой исход возможным, и когда это может случиться.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
