Французскую биатлонистку Симон приговорили к трем месяцам условного заключения за кражу

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятикратная чемпионка мира по биатлону и призер Олимпийских игр француженка Жюлья Симон приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом 24 октября сообщила газета Le Dauphinе Libеrе.
Спортсменка также должна будет заплатить штраф в размере 15 тыс. евро.
В пятницу Симон предстала перед уголовным судом в французском Альбервиле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Спортсменке предъявили обвинение в краже, совершенной в Норвегии во время тренировочного сбора французской команды по биатлону в 2021 году. Следствие определило трех пострадавших, среди которых коллега Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. В январе 2022 года в суд было подано две жалобы о покупке техники с кредитной карты Бреза-Буше без ведома спортсменки.
«Я признаю факт кражи. Я запаниковала, замкнулась в себе, когда мне об этом сообщили в федерации», — заявила Симон в суде.
В 2023 году СМИ сообщили, что Симон подозревается в использовании чужих банковских карт для онлайн-покупок. Общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, превышает 1000 евро. Ранее Симон отрицала все обвинения в свой адрес.
Симон 29 лет. На ее счету 10 золотых медалей чемпионатов мира. Также француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете. В сезоне-2022/23 спортсменка стала обладательницей Кубка мира. -0-