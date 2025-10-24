Французскую биатлонистку Симон приговорили к трем месяцам условного заключения за кражу

В пятницу Симон предстала перед уголовным судом в французском Альбервиле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Спортсменке предъявили обвинение в краже, совершенной в Норвегии во время тренировочного сбора французской команды по биатлону в 2021 году. Следствие определило трех пострадавших, среди которых коллега Симон по сборной Жюстин Бреза-Буше. В январе 2022 года в суд было подано две жалобы о покупке техники с кредитной карты Бреза-Буше без ведома спортсменки.