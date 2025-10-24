ХАМАС согласилось на передачу управления Газой временному правительству

Палестинские фракции договорились о передаче управления сектором Газа временному правительству, состоящему из местных технократов. Об этом говорится в заявлении движения ХАМАС.
Решение было принято по итогам межпалестинской встречи в Каире.
Также там обсудили создание международного комитета, который будет заниматься финансированием и реализацией плана восстановления Газы, пострадавшей после конфликта между ХАМАС и Израилем.
Ранее сообщалось, что по данным представителей гражданской обороны анклава, около 10 тысяч тел палестинцев, погибших в результате израильских атак, до сих пор остаются под завалами в Газе.
