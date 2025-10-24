Ричмонд
Лукашенко сказал, что нужно сделать в Беларуси перед тем, как передать управление молодежи

Лукашенко сказал, что нужно сделать в Беларуси и передать управление молодежи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 октября, в пятницу, на большом совещании по Витебской области сказал, что нужно сделать в Беларуси и передать управление молодежи. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание: для кого-то Витебская область родная, уточнив, что для него вся республика родная.

— И я вам не рассказываю, сколько это стоит мне здоровья и так далее. А Кочанова (глава Совета Республики Наталья Кочанова. — Ред.) будет завывать перед президентскими выборами: «Нет-нет-нет, мы не готовы. Другого президента нам не надо, пока мы не готовы». Все. Мы должны навести порядок и молодежи передать бразды управления, — заявил президент Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что необходимо навести порядок. В ответ на это Наталья Кочанова пообещала, что порядок наведут.

— Это позор! Это позорище у нас в Беларуси (речь идет про нынешнее состояние дел в регионе. — Ред.). Я такую нагрузку несу как «диктатор». Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют — ноги вытирают. А вы (обращается к чиновникам. — Ред.) тихонько за спиной сидите. Вы что, войны захотели? Не надо вам война. Вы воевать не сможете, — акцентировал внимание глава государства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы.

Ранее Лукашенко отреагировал на ситуацию в Витебской области: «Просто утонула в массе пустых обещаний».

А еще Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

