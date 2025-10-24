Лукашенко сказал, что нужно сделать в Беларуси перед тем, как передать управление молодежи

— Это позор! Это позорище у нас в Беларуси (речь идет про нынешнее состояние дел в регионе. — Ред.). Я такую нагрузку несу как «диктатор». Слушайте, что только на меня не пишут, не говорят и как не бьют — ноги вытирают. А вы (обращается к чиновникам. — Ред.) тихонько за спиной сидите. Вы что, войны захотели? Не надо вам война. Вы воевать не сможете, — акцентировал внимание глава государства.