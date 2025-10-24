Ричмонд
Франция пообещала Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage

Франция в ближайшие дни направит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.

Франция в ближайшие дни направит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон на встрече «коалиции желающих», трансляция которой опубликована на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

«Я хочу подтвердить, Владимир, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage», — обратился Макрон к Владимиру Зеленскому.

Он также сообщил о подготовке дополнительных инициатив совместно с другими странами-участницами коалиции, но не уточнил их конкретное содержание.

Кроме того, премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Киеву 5 тысяч ракет многоцелевого назначения.

