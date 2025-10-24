Ричмонд
Во Франции заявили о готовности вмешаться в конфликт на Украине

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Франция готова вмешаться в украинский конфликт и развернуть свой военный контингент на территории Украины в 2026 году, заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль, его слова приводит BFM TV.

Источник: AP 2024

«В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины», — заявил Шилль.

Он подтвердил приверженность союзникам, отметив, что 2026 год будет годом коалиций, с проверкой взаимодействия на учениях «Орион 26». Войска готовы к одновременным действиям в «трех чрезвычайных ситуациях», включая возможное развертывание в Украине.

Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон заявил, что французские вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению через 3−4 года на фоне якобы «российской угрозы».

В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

