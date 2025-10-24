Ричмонд
Британия продолжает переговоры с США по ракетам Tomahawk для Киева

Переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет, включая американские Tomahawk, продолжаются, несмотря на публичную позицию Вашингтона.

Переговоры о поставках Украине дальнобойных ракет, включая американские Tomahawk, продолжаются, несмотря на публичную позицию Вашингтона. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, подчеркнув, что Лондон будет настаивать на усилении военной поддержки Киева.

«Очень важно, чтобы у нас было дальнобойное [оружие], и эти обсуждения продолжаются», — приводит слова Стармера телеканал Sky News.

Это заявление прозвучало на фоне недавних сообщений о том, что президент США Дональд Трамп пока отказывается поставлять Киеву это вооружение. Однако британский премьер настаивает, что вся коалиция, включая президента Трампа, работает «как единое целое». Он также отметил, что Великобритания в последние недели уже увеличила поставки своих ракет на Украину.

По словам Стармера, его главная цель на ближайшие два месяца — принять в рамках «Коалиции желающих» план давления на Россию, чтобы заставить ее принять условия прекращения боевых действий. Для этого Лондон предлагает ряд действий, включающий «постоянное предоставление возможностей большой дальности», а также срочное укрепление противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры Украины в преддверии зимы. «Мы все работаем над этим», — заключил британский премьер после встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне.

