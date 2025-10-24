Лукашенко раскрыл, что говорила ему Кочанова перед президентскими выборами

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области раскрыл, что говорила ему глава Совета Республики Наталья Кочанова перед президентскими выборами. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко уточнил, что для кого-то Витебская область является родной. Президент акцентировал внимание: для него родная вся Беларусь и заявил, что не рассказывает чиновникам, сколько это стоит здоровья.
— А Кочанова будет завывать перед президентскими выборами: «Нет-нет-нет, мы не готовы. Другого президента нам не надо, пока мы не готовы», — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заметил, что необходимо в области навести порядок, а затем передать бразды управления молодежи (подробнее мы писали здесь).
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.
Тем временем Лукашенко дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы.
Вместе с тем Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».