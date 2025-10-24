Ричмонд
Лукашенко раскрыл, что говорила ему Кочанова перед президентскими выборами

Лукашенко рассказал, что говорила ему перед президентскими выборами Наталья Кочанова.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на большом совещании по Витебской области раскрыл, что говорила ему глава Совета Республики Наталья Кочанова перед президентскими выборами. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко уточнил, что для кого-то Витебская область является родной. Президент акцентировал внимание: для него родная вся Беларусь и заявил, что не рассказывает чиновникам, сколько это стоит здоровья.

— А Кочанова будет завывать перед президентскими выборами: «Нет-нет-нет, мы не готовы. Другого президента нам не надо, пока мы не готовы», — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства заметил, что необходимо в области навести порядок, а затем передать бразды управления молодежи (подробнее мы писали здесь).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ему стало плохо из-за происходящего в Витебской области.

Тем временем Лукашенко дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы.

Вместе с тем Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

