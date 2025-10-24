Лукашенко сделал признание, изучив ситуацию под Витебском: «Мне стало плохо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании заявил, что почувствовал физическое недомогание после ознакомления с ситуацией в экономике Витебской области. Об этом сообщает агентство БелТА.
В пятницу, 24 октября, белорусский лидер прибыл в Витебскую область с рабочим визитом. На встрече с местными чиновниками Лукашенко обсудил падеж скота и другие проблемы региона.
«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — сказал политик.
Белорусский президент акцентировал внимание на состоянии животных в некоторых хозяйствах области. Лукашенко ужаснулся, что увидел полумертвых коров, а самое главное его шокировало отношение людей к этому. Он указал, что его эта ситуация бесит. Нельзя с животными так обращаться, они же беззащитные, добавил он.
Кроме того, руководитель республики отметил, говоря про падеж скота, что за период с января по сентябрь текущего года Витебская область прибавила 40%, а рост к уровню прошлого года составил 140%. Также Лукашенко указал, что рост падежа отмечен в 51 районе страны, в 13 из них — рост в полтора и более раз. Практически везде идет превышение норм, утвержденных Минсельхозпродом Белоруссии.
Еще в июне Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии обострилась проблема падежа скота, который достиг рекордных показателей. На совещании с правительством политик заявил, что ситуация в сельском хозяйстве угрожает продовольственной безопасности страны. По словам президента, причиной кризиса явились недисциплинированность и халатность в агросекторе. Он подчеркнул, что безответственность должностных лиц привела к катастрофическим потерям, и виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности. Если будет падеж скота как сейчас или вчера, и будет гибнуть скот, страна придет к тому, что есть самим будет нечего, считает Лукашенко.
Кроме того, президент Белоруссии заявил о решении проблемы с урожаем картофеля в Белоруссии. Картофеля вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности населения и еще поставить на экспорт.