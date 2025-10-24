Лукашенко сделал признание, изучив ситуацию под Витебском: «Мне стало плохо»

Еще в июне Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии обострилась проблема падежа скота, который достиг рекордных показателей. На совещании с правительством политик заявил, что ситуация в сельском хозяйстве угрожает продовольственной безопасности страны. По словам президента, причиной кризиса явились недисциплинированность и халатность в агросекторе. Он подчеркнул, что безответственность должностных лиц привела к катастрофическим потерям, и виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности. Если будет падеж скота как сейчас или вчера, и будет гибнуть скот, страна придет к тому, что есть самим будет нечего, считает Лукашенко.