Путин: Прорывные знания важны для экономики и укрепления суверенитета РФ

«Эта престижная награда по праву пользуется высоким общественным признанием и уже более десяти лет вручается просветителям, журналистам, деятелям культуры, которые своим энтузиазмом, подвижническим, востребованным трудом вносят значимый вклад в популяризацию достижений отечественной науки и её замечательных традиций, многое делают для формирования у молодёжи интереса к смелому научному поиску, фундаментальным и прикладным исследованиям», — текст обращения опубликован на сайте Кремля.