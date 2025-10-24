Ричмонд
Лукашенко признался, что стоит ему здоровья

Лукашенко сказал, что стоит ему здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области, состоявшегося 24 октября, признался, что стоит ему здоровья. Фрагмент видео разметили в телеграм-канале «Пул Первого».

Александр Лукашенко обратил внимание, что для кого-то из чиновников Витебской область является родной, заметив: для него родная вся республика.

— И я вам не рассказываю, сколько это стоит мне здоровья и так далее, — уточнил президент Беларуси, имея ввиду сложную ситуацию в регионе.

Вместе с тем глава государства рассказал, что говорила ему глава Совета Республики Наталья Кочанова перед президентскими выборами (подробнее мы писали здесь). Президент во время совещания потребовал навести порядок, а затем передать бразды управления молодежи.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».

Вместе с тем глава государства дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы.

Кроме того, Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.

