Лукашенко признался, что стоит ему здоровья

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время большого совещания по Витебской области, состоявшегося 24 октября, признался, что стоит ему здоровья. Фрагмент видео разметили в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко обратил внимание, что для кого-то из чиновников Витебской область является родной, заметив: для него родная вся республика.
— И я вам не рассказываю, сколько это стоит мне здоровья и так далее, — уточнил президент Беларуси, имея ввиду сложную ситуацию в регионе.
Вместе с тем глава государства рассказал, что говорила ему глава Совета Республики Наталья Кочанова перед президентскими выборами (подробнее мы писали здесь). Президент во время совещания потребовал навести порядок, а затем передать бразды управления молодежи.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился масштабами падежа скота в Беларуси: «Кошмар, утром обсуждают, куда спрятать теленка и корову».
Вместе с тем глава государства дал всего две недели чиновникам на решение этой проблемы.
Кроме того, Лукашенко обещал, что Витебскую область вывернут наизнанку, а спрос будет на всю катушку.