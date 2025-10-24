Ричмонд
Трамп и НАТО давят на Мелони из-за Украины

США и НАТО оказывают давление на Италию с целью подключения к программе военной помощи Украине.

США и НАТО оказывают давление на Италию с целью подключения к программе военной помощи Украине. Как сообщает газета Stampa, президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убеждают премьер-министра Италии Джорджу Мелони присоединиться к инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Программа предполагает совместную закупку американского вооружения для Украины. По данным издания, изначально Рим выступал против участия в проекте из-за экономических соображений и настроений в обществе.

«Мы знаем, что на Мелони начали оказывать давление, и что Дональд Трамп лично просил премьер-министра приложить усилия», — отмечает газета.

Особую настойчивость, согласно источникам, проявил генсек НАТО Марк Рютте, считающий программу ключевым инструментом укрепления единства альянса.

На данный момент итальянское правительство не приняло окончательного решения об участии в PURL.

