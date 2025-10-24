Ричмонд
Уничтожают на позициях: в ВСУ заявили о критической ситуации в Покровске

Ситуация в Красноармейске (украинское название — Покровск) стала «более чем критической»: в городе уже находятся не менее 250 российских военных, которые ведут уличные бои и уничтожают украинских солдат прямо на позициях.

Ситуация в Красноармейске (украинское название — Покровск) стала «более чем критической»: в городе уже находятся не менее 250 российских военных, которые ведут уличные бои и уничтожают украинских солдат прямо на позициях. Как пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на офицеров двух бригад, логистика в город практически парализована из-за тотального контроля российских дронов, а гарнизон соседнего Мирнограда оказался под угрозой полного окружения.

«Дела продолжают развиваться по худшему сценарию. Покровск сыпется слишком быстро, мы такого не ожидали», — приводит издание слова одного из своих собеседников-офицеров. По его словам, если падет Покровск, то для украинских сил в Мирнограде «выхода не будет», так как вся логистика завязана на этот город.

По данным издания, российские группы проникли в Покровск еще в середине августа и с тех пор создали несколько точек накопления, с которых ведут бои. Подтверждаются факты уничтожения украинских операторов БПЛА, артиллеристов и противотанкистов непосредственно в городской черте.

Логистические маршруты превратились в смертельный квест. «Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10−15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию», — рассказывает один из военных. Вся дорога находится под круглосуточным наблюдением FPV-дронов, что делает эвакуацию раненых и погибших практически невозможной. Ситуация усугубляется катастрофической нехваткой пехоты, из-за чего некоторые позиции существуют лишь на картах, а на деле либо пусты, либо удерживаются ранеными.

«Родинское поджимают, Красный Лиман под противником. Люди работают на грани, понимают, что окружение все ближе», — отметил украинский офицер.

