Еврокомиссар Лябиб указала на неготовность ЕС к изъятию активов РФ

Бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб заявила о неготовности Евросоюза к «изъятию» активов России, передает Politico.
«Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы впервые совершаем такое, и мы должны очень тщательно все продумать и предусмотреть», — заявила Аджа Лябиб.
Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению Еврокомисии об использовании замороженных активов РФ в интересах Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта выразил надежду, что решение по вопросу получится принять в декабре.
По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву может потерпеть неудачу из-за значительных рисков.