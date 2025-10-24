Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Лябиб указала на неготовность ЕС к изъятию активов РФ

Аджа Лябиб назвала беспрецедентным случаем вероятную экспроприацию активов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Бельгийский еврокомиссар Аджа Лябиб заявила о неготовности Евросоюза к «изъятию» активов России, передает Politico.

«Мы не готовы. Это беспрецедентно. Мы впервые совершаем такое, и мы должны очень тщательно все продумать и предусмотреть», — заявила Аджа Лябиб.

Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению Еврокомисии об использовании замороженных активов РФ в интересах Украины. Глава Евросовета Антониу Кошта выразил надежду, что решение по вопросу получится принять в декабре.

По словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо, план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву может потерпеть неудачу из-за значительных рисков.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше